Fortschritt Lichtenstein geht mit vier Neuzugängen in die Saisonvorbereitung

Die Landesklasse-Fußballer wollen in der neuen Saison ihre starke Rückrunde bestätigen. Dafür wird bis zum ersten Pflichtspiel und sogar darüber hinaus fleißig getestet.

Langeweile wird in den nächsten Wochen bei den Fußballern von Fortschritt Lichtenstein nicht aufkommen. Das Sachsenklasse-Team absolviert nicht nur zahlreiche Trainingseinheiten, sondern auch viele Testspiele, bevor die Saison am 10. August mit dem Derby gegen Blau-Gelb Mülsen beginnt. Schon an diesem Freitag ist Lichtenstein dabei, wenn in...