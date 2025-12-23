Fortschritt Lichtenstein: In der Liga geht der Blick nach oben – im Pokal zum FC Erzgebirge Aue

Die Fußballer sind mit ihrer Hinrunde in der Landesklasse West durchaus zufrieden. Was in der Wintervorbereitung angegangen werden soll und welche Testspiele geplant sind.

Als Tabellensiebter mit 25 Punkten aus 14 Spielen stehen die Sachsenklasse-Fußballer von Fortschritt Lichtenstein gut da. Sie haben eine Partie weniger absolviert als die Tabellennachbarn und könnten noch auf den fünften Platz klettern, doch dafür müssen sie sich mächtig strecken. Denn das erste Spiel nach der Winterpause ist ausgerechnet...