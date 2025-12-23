MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Trainer Julius Michel (Zweiter von links) kann seine Spieler nach der Hinrunde gut gelaunt abklatschen.
Trainer Julius Michel (Zweiter von links) kann seine Spieler nach der Hinrunde gut gelaunt abklatschen. Bild: Markus Pfeifer
Trainer Julius Michel (Zweiter von links) kann seine Spieler nach der Hinrunde gut gelaunt abklatschen.
Trainer Julius Michel (Zweiter von links) kann seine Spieler nach der Hinrunde gut gelaunt abklatschen. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Fortschritt Lichtenstein: In der Liga geht der Blick nach oben – im Pokal zum FC Erzgebirge Aue
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Fußballer sind mit ihrer Hinrunde in der Landesklasse West durchaus zufrieden. Was in der Wintervorbereitung angegangen werden soll und welche Testspiele geplant sind.

Als Tabellensiebter mit 25 Punkten aus 14 Spielen stehen die Sachsenklasse-Fußballer von Fortschritt Lichtenstein gut da. Sie haben eine Partie weniger absolviert als die Tabellennachbarn und könnten noch auf den fünften Platz klettern, doch dafür müssen sie sich mächtig strecken. Denn das erste Spiel nach der Winterpause ist ausgerechnet...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.12.2025
3 min.
Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl
Geschäftsführer Uwe Hantzsch verlässt die Werdauer Klinik.
Der langjährige Klinikchef überrascht die Beschäftigten einen Tag vor Weihnachten mit seinem Weggang. Seine Arbeit sei getan, sagt er. Allerdings ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.
Jan-Dirk Franke
23.12.2025
2 min.
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Oberwiesenthal muss deutlich mehr für Berater zahlen
Für die Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn griff die Stadt auf Berater zurück.
210.000 Euro hatte die Stadt als Ausgaben für externe Unterstützung bei der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn eingeplant. Warum die am Ende nicht reichten.
Kjell Riedel
24.12.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 24.12.2025
 2 Bilder
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
20.11.2025
3 min.
„Etwas ganz Besonderes für das Geschichtsbuch“: Fortschritt Lichtensteins Freude über das Pokallos FC Erzgebirge Aue
Am Samstag bejubelten die Lichtensteiner den Einzug ins Pokal-Viertelfinale. Als Belohnung gab es am Donnerstag das ganz große Los.
David gegen Goliath heißt es im Viertelfinale des Fußball-Sachsenpokals, wenn das Sachsenklasse-Team aus Lichtenstein auf Drittligist Aue trifft. Doch bis dahin gibt es noch einiges zu tun.
Torsten Ewers
24.12.2025
4 min.
„An Heiligabend gibt es schnelle Dino-Schnitzel im Brötchen“: Wie ein gestresster Pfarrer aus Westsachsen Weihnachten feiert
Entspannt in der Kirche trotz Stress: Pfarrer Albrecht Matthäus aus Langenchursdorf fährt an Heiligabend von Kirche zu Kirche.
Für Albrecht Matthäus von der Kirchgemeinde Callenberg bedeutet Heiligabend weder Entschleunigung noch gemütliches Kaffeetrinken oder ein Drei-Gänge-Menü am Abend. Bis zu drei Andachten hintereinander ist er gewöhnt – samt Zitterpartie.
Elsa Middeke
08.12.2025
2 min.
„Ein Unentschieden wäre verdient gewesen“: Lichtensteiner Fußballer verspielen zweimalige Führung
Das Foto vom Sonntag zeigt Noah Wallat vom VfB Annaberg (rechts) im Zweikampf mit dem Lichtensteiner Paul Kriedemann.
Im letzten Spiel vor der Winterpause war die Landesklasse-Elf beim seit Wochen starken VfB Annaberg gefordert. In einem gutklassigen Duell gab es erneut zu viele Gegentore für Fortschritt.
Markus Pfeifer
Mehr Artikel