Fraureuther Handballerinnen behalten auch im zweiten Kellerduell die Nerven

Zwei Wochen nach dem ersten Saisonsieg in Grüna ließ das Verbandsligateam jetzt den zweiten Erfolg folgen. Die Männer des Vereins klopfen unterdessen immer stärker an den Podestplätzen an.

Erstmals in dieser Saison können sich die Verbandsligateams des HC Fraureuth komplett gemeinsam freuen. Denn während die Männer beim ersten Sieg der Frauen in dieser Spielzeit vor zwei Wochen selbst keine Partie bestritten, jubelten an diesem Wochenende beide Mannschaften. In Sachen Spannung hatten dabei aber erneut die Männer die Nase klar... Erstmals in dieser Saison können sich die Verbandsligateams des HC Fraureuth komplett gemeinsam freuen. Denn während die Männer beim ersten Sieg der Frauen in dieser Spielzeit vor zwei Wochen selbst keine Partie bestritten, jubelten an diesem Wochenende beide Mannschaften. In Sachen Spannung hatten dabei aber erneut die Männer die Nase klar...