Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Fraureuther Handballerinnen konnten am Wochenende über den zweiten Saisonsieg jubeln.
Die Fraureuther Handballerinnen konnten am Wochenende über den zweiten Saisonsieg jubeln. Bild: HC Fraureuth/Privat
Die Fraureuther Handballerinnen konnten am Wochenende über den zweiten Saisonsieg jubeln.
Die Fraureuther Handballerinnen konnten am Wochenende über den zweiten Saisonsieg jubeln. Bild: HC Fraureuth/Privat
Werdau
Fraureuther Handballerinnen behalten auch im zweiten Kellerduell die Nerven
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Wochen nach dem ersten Saisonsieg in Grüna ließ das Verbandsligateam jetzt den zweiten Erfolg folgen. Die Männer des Vereins klopfen unterdessen immer stärker an den Podestplätzen an.

Erstmals in dieser Saison können sich die Verbandsligateams des HC Fraureuth komplett gemeinsam freuen. Denn während die Männer beim ersten Sieg der Frauen in dieser Spielzeit vor zwei Wochen selbst keine Partie bestritten, jubelten an diesem Wochenende beide Mannschaften. In Sachen Spannung hatten dabei aber erneut die Männer die Nase klar...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.11.2025
2 min.
Großer Jubel über den Befreiungsschlag: Fraureuther Handballerinnen gelingt im sechsten Spiel der erste Sieg
Fraureuther Handballerinnen bejubeln ersten Saisonsieg.
Lange musste das Verbandsligateam auf die ersten Punkte der neuen Saison warten. Beim HV Grüna wurden deren Gewinn am Ende zu einer großen Zitterpartie.
Anika Zimny
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
09:17 Uhr
2 min.
EU-Automarkt wächst im Oktober - Absatz von Tesla bricht ein
Der Automarkt in der EU hat im Oktober wieder zugelegt (Archivbild)
Die kriselnde Autobranche hat in Europa wieder deutlich zugelegt. Während viele deutsche Hersteller Zuwächse verbuchen, geht es bei Tesla weiter bergab.
24.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
18.11.2025
3 min.
Nerven wie Drahtseile: Fraureuther Handballer drehen Heimspiel in den letzten 15 Sekunden
Axel Bauer (am Ball) avancierte mit seinem Treffer in der letzten Sekunde zum Matchwinner.
Die Verbandsligateams des HC Fraureuth hielten die Zuschauer am Sonntag gleich in zwei Spielen in Atem – nur einmal allerdings mit einem guten Ausgang für die Gastgeber.
Lukas Strechel
09:09 Uhr
1 min.
Einbruch auf Firmengelände
Die Polizei wurde am Montag alarmiert. (Symbolbild)
Ein Betrieb in Radibor wird Ziel eines Einbruchs: Zwei teure Fahrzeuge verschwinden spurlos.
Mehr Artikel