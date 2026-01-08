Fraureuther Handballteams erwartet zum Jahresauftakt gleich ein doppelter Derbykracher

Am Sonntag sind die Frauen und Männer des Vereins erstmals im neuen Jahr gefordert. Die Vorzeichen könnten unterschiedlicher nicht sein.

Für die beiden Handball-Verbandsligateams des HC Fraureuth beginnt das neue Handballjahr am Sonntag gleich mit einem vollgepackten Derbynachmittag. In eigener Halle empfangen sowohl die Frauen als auch die Männer Teams des HC Glauchau/Meerane. Bei den Frauen ist ab 15 Uhr die Favoritenrolle dabei klar verteilt: Die Gäste haben als...