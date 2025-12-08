Fraureuther Verbandsliga-Handballer übertreffen die eigenen Erwartungen meilenweit

Werdau
Schon zum Ende der Hinrunde kann das Team des HC Fraureuth die Saison als großen Erfolg verbuchen. Mit der aktuellen Form scheint jetzt sogar im Pokal etwas möglich.
Die Verbandsliga-Handballer des HC Fraureuth präsentieren sich weiter in bestechender Form. Mit dem 35:33 (19:12)-Erfolg bei der SG LVB II am Sonntag in Leipzig feierten sie den fünften Sieg in den vergangenen sechs Spielen und stehen zum Ende der Hinrunde zwar nur auf Tabellenplatz 6 – jedoch punktgleich mit Rang 3. Den Grundstein für den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.