Fraureuther Verbandsliga-Handballer übertreffen die eigenen Erwartungen meilenweit

Schon zum Ende der Hinrunde kann das Team des HC Fraureuth die Saison als großen Erfolg verbuchen. Mit der aktuellen Form scheint jetzt sogar im Pokal etwas möglich.

Die Verbandsliga-Handballer des HC Fraureuth präsentieren sich weiter in bestechender Form. Mit dem 35:33 (19:12)-Erfolg bei der SG LVB II am Sonntag in Leipzig feierten sie den fünften Sieg in den vergangenen sechs Spielen und stehen zum Ende der Hinrunde zwar nur auf Tabellenplatz 6 – jedoch punktgleich mit Rang 3. Den Grundstein für den...