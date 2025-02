FSV Zwickau: Traditionsmannschaft punktet auf und neben dem Spielfeld

Die Ex-Fußballer des Vereins sind beim Hallenturnier in Borna ins Finale eingezogen. Beifall gab es aber nicht nur zur Siegerehrung, sondern auch für die schöne Geste einer FSV-Legende.

Die Traditionsmannschaft des FSV Zwickau hat auch bei ihrem vierten Hallenfußballturnier der Saison einen Podestplatz erspielt. Nach den beiden dritten Rängen in Dresden und Chemnitz sowie dem Sieg in Wilkau-Haßlau wurde es am letzten Januar-Wochenende ein zweiter Platz beim Turnier des Bornaer SV. Dort trat der FSV mit einem Mix von ehemaligen...