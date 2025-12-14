Fuchs, du hast den Punkt gestohlen: VfB Empor Glauchau verliert beim VfB Krieschow

Glauchau
Die Westsachsen haben in der Fußball-Oberliga im letzten Punktspiel des Jahres 0:1 verloren. Warum es einen ungewöhnlichen Trikottausch gab – und weshalb in Glauchau auch in der Winterpause viel los ist.
Im Auswärtsspiel des Fußball-Oberligisten VfB Empor Glauchau beim VfB Krieschow rieben sich die Spieler und die 214 anwesenden Zuschauer bereits die Augen, bevor der Anpfiff ertönte. Denn Schiedsrichter Paul Bräuner hatte den Westsachsen im Vorfeld der Partie erlaubt, in blauen Trikots und weißen Hosen aufzulaufen. Da Krieschow weiße Trikots...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.