Fußball: ESV Lok Zwickau rückt durch Unentschieden im Kellerderby ans Tabellenende

Nur einen Punkt holten die Landesliga-Fußballer aus Zwickau am Sonntag in Reichenbach. Weil die Konkurrenz hingegen überraschte, hängt die rote Laterne vorerst in Marienthal.

Die Landesliga-Fußballer des ESV Lok Zwickau haben mit dem 1:1 (1:0)-Unentschieden am Sonntagnachmittag beim Reichenbacher FC zwar den ersten Punktgewinn nach fünf Niederlagen gefeiert, am Ende war es aber zu wenig für die Gäste im Kellerduell. Bereits am Samstag hatte das bisherige Schlusslicht Neugersdorf mit einem 3:0 bei Oberligaabsteiger...