Drei Tore in fünf Minuten brachten den ESV Lok Zwickau am Sonntag auf die Verliererstraße.
Drei Tore in fünf Minuten brachten den ESV Lok Zwickau am Sonntag auf die Verliererstraße. Bild: Symbolbild: Michael Stifter - stock.adobe.com
Drei Tore in fünf Minuten brachten den ESV Lok Zwickau am Sonntag auf die Verliererstraße.
Drei Tore in fünf Minuten brachten den ESV Lok Zwickau am Sonntag auf die Verliererstraße. Bild: Symbolbild: Michael Stifter - stock.adobe.com
Zwickau
Fußball-Landesklasse: Erfolgsserie des ESV Lok Zwickau reißt nach fünf Siegen
Von Reiner Thümmler
Trainer Silvio Herbst hatte im Vorfeld vor Gegner Eiche Reichenbrand gewarnt. Am Ende machten die Westsachsen sich am Sonntag das Leben selbst schwer.

Der ESV Lok Zwickau hat in der Fußball-Landesklasse West nach fünf Siegen in Serie erstmals wieder eine Niederlage bezogen. Beim SV Eiche Reichenbrand unterlagen die Gäste am Sonntag 3:5 (2:2). „Wir haben uns mit Unkonzentriertheiten nach der Pause innerhalb von 15 Minuten das Spiel aus der Hand nehmen lassen. Danach aber hat die Mannschaft...
