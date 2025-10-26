Fußball-Landesklasse: ESV Lok Zwickau zieht dank Derbysieg an Gegner Fortschritt Lichtenstein vorbei

In ihrer Einschätzung der Partie waren sich beide Trainer am Sonntag einig. Was Fortschritt-Coach Julius Michel bedauerte und warum sein Gegenüber trotz des fünften Erfolges in Serie ruhig bleibt.

Am Ende lief den Landesklasse-Fußballern von Fortschritt Lichtenstein am Sonntagnachmittag einfach die Zeit davon. In der 86. Minute hatten die Gäste im Derby beim ESV Lok Zwickau den 2:3-Anschlusstreffer erzielt und warfen in der Folge alles nach vorn. Doch die Minuten verstrichen, ohne das Keeper Fabian Müller noch einmal überwunden werden...