Trainer Silvio Herbst machte am Sonntag die richtigen Ansagen und feierte mit dem ESV Lok Zwickau den fünften Sieg in Folge.
Trainer Silvio Herbst machte am Sonntag die richtigen Ansagen und feierte mit dem ESV Lok Zwickau den fünften Sieg in Folge. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Fußball-Landesklasse: ESV Lok Zwickau zieht dank Derbysieg an Gegner Fortschritt Lichtenstein vorbei
Redakteur
Von Anika Zimny
In ihrer Einschätzung der Partie waren sich beide Trainer am Sonntag einig. Was Fortschritt-Coach Julius Michel bedauerte und warum sein Gegenüber trotz des fünften Erfolges in Serie ruhig bleibt.

Am Ende lief den Landesklasse-Fußballern von Fortschritt Lichtenstein am Sonntagnachmittag einfach die Zeit davon. In der 86. Minute hatten die Gäste im Derby beim ESV Lok Zwickau den 2:3-Anschlusstreffer erzielt und warfen in der Folge alles nach vorn. Doch die Minuten verstrichen, ohne das Keeper Fabian Müller noch einmal überwunden werden...
22.09.2025
3 min.
Fußball-Landesklasse: ESV Lok Zwickau belohnt sich nach furiosem Start mit dem zweiten Saisonsieg
Hannes Kretzschmar (rechts) und die Landesklasse-Fußballer des ESV Lok Zwickau überzeugten am Sonntag beim Heimsieg gegen Syrau.
Gleich fünf Tore fielen am Sonntag im ersten Drittel der Partie gegen den SC Syrau. So viele wurden es am Ende in Schöneck im ganzen Spiel nicht, wo Blau-Gelb Mülsen beim Spitzenreiter klar verlor.
Reiner Thümmler, Florian Wißgott
28.09.2025
2 min.
ESV Lok Zwickau stellt mit zwei frühen Toren beim VfB Annaberg die Weichen auf Sieg
In dieser Szene kann sich Franz Rossa vom VfB Annaberg (rechts) zwar gegen den Zwickauer Yannik Yoldas durchsetzen. Doch die drei Punkte gingen am Ende an den ESV Lok.
Die Westsachsen haben sich mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung die nächsten drei Punkte gesichert. Nach der Pause hatte das Team dabei auch das nötige Quäntchen Glück.
Reiner Thümmler
28.10.2025
3 min.
Warum zahlreiche Menschen in Kurort im Erzgebirge Schlange stehen
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema hat sich am Dienstagmittag eine lange Schlange gebildet.
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema haben am Dienstag viele Menschen gewartet. Manche standen mehr als zwei Stunden für besondere Karten an.
Heike Mann
29.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 28.10.2025
 2 Bilder
Jamaika wegen Hurrikan "Melissa" zum Katastrophengebiet erklärt.
29.10.2025
1 min.
Vor Trumps Südkorea-Besuch: Nordkorea testet Raketen
Kurz vor dem Trump-Besuch in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper.
Kurz vor dem Besuch von Trump in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein.
27.10.2025
2 min.
Überraschender Anbieterwechsel nach über 30 Jahren: Leipziger Firma übernimmt Winterdienst in Hainichen
In Hainichen kümmert sich ein neuer Anbieter um den Winterdienst (Symbolbild).
Nach Jahrzehnten räumt nicht mehr ein lokaler Anbieter Hainichens Straßen im Winter, sondern einer aus Leipzig. Im Stadtrat gab es Zweifel an dessen Ortskenntnis – die Firma beruhigte.
Manuel Niemann
Mehr Artikel