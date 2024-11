Fußball-Landesklasse: Mülsen und Oberlungwitz liefern sich im Derby eine Zweikampfschlacht

Beim torlosen Unentschieden haben die Blau-Gelben und der OSV am Sonntagnachmittag alles in die Waagschale geworfen. Der Punkt hilft am Ende keinem der beiden Vereine so richtig weiter.

Geschenkt haben sich der SV Blau-Gelb Mülsen und der Oberlungwitzer SV beim westsächsischen Duell am 13. Spieltag der Fußball-Sachsenklasse rein gar nichts. Als Ertrag für den Aufwand nach dem 0:0 am Sonntag stand jeweils ein Zähler zu Buche. Die Hausherren aus Mülsen rutschen mit 17 Punkten auf dem Konto von Rang 10 auf 11, während die...