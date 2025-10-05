Fußball-Landesklasse: Wie sich der ESV Lok Zwickau im Heimspiel gegen den FC Stollberg den dritten Sieg in Serie sicherte

Die Westsachsen haben am Sonntag mit 2:0 gewonnen. Auf die endgültige Entscheidung mussten sie allerdings lange warten.

Im siebenten Spiel der Landesklasse West hat der ESV Lok Zwickau am Sonntag im Sportzentrum Marienthal gegen den FC Stollberg einen 2:0 (1:0)-Sieg gefeiert. Es war der dritte Erfolg in Serie. „Wir haben erneut leidenschaftlich verteidigt. Über die schnellen Umschaltstationen haben wir uns zahlreiche Torchancen erspielt. Im Gegensatz zum Spiel...