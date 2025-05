Fußball-Landesliga: Für den ESV Lok Zwickau rückt der Abstieg wieder ein Stück näher

Nach der Niederlage am Sonntag bleibt der Rückstand der Westsachsen auf das rettende Ufer zwar gleich, die Spiele aber werden immer weniger. Was dem Aufsteiger in Dresden vor allem fehlte.

Der direkte Abstieg aus der Fußball-Landesliga rückt für den ESV Lok Zwickau immer näher. Das Duell bei Mitaufsteiger Dresdner SC verloren die Westsachsen am Sonntag klar 2:5 (1:2) und kassierten damit die vierte Niederlage in Folge. Zwar blieb der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsrang bei sieben Zählern, allerdings haben die Zwickauer...