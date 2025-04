Fußball-Landesliga: So lief das erste Punktspiel des VfB Empor Glauchau beim Dresdner SC nach dem Einzug ins Pokalhalbfinale

Die Westsachsen sind am Samstag im Heinz-Steyer-Stadion zu Gast gewesen. Wie der Trainer den Auftritt seiner Schützlinge bewertete.

Mit dem Einzug ins Halbfinale des Sachsenpokals haben die Fußballer des VfB Empor Glauchau in der Vorwoche den wohl größten Erfolg der Vereinsgeschichte erreicht. Mit dem FC Erzgebirge Aue in der runden der letzten Vier steht der absolute Höhepunkt schon bevor. Spieler und Trainer kündigten zwar an, die anstehenden Spiele in der Landesliga...