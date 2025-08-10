Fußball-Oberliga: Ausgerechnet Werrmann – Reaktionen und Geschichten zum 1:0-Sieg des VfB Empor Glauchau beim VFC Plauen

Glauchau
Der Aufsteiger aus der Sachsenliga hat am Sonntag beim Regionalliga-Absteiger die Punkte aus dem Vogtlandstadion entführt. Vor 1000 Zuschauern fand der VFC-Kapitän klare Worte nach der Niederlage.
Ausgiebig jubeln wollte Luis Werrmann am Sonntag nicht. „Es ist natürlich schwer, ruhig zu bleiben, weil es für uns emotional ist und das bricht in so einer Szene heraus. Ich habe mir aber fest vorgenommen, ruhig zu bleiben“, so der 20-Jährige. Mit seinem 1:0-Siegtreffer im Spiel des VfB Empor Glauchau beim VFC Plauen sorgte er nicht nur...
