Fußball-Oberliga: Stimmen und Erkenntnisse zur 0:3-Niederlage des VfB Empor Glauchau gegen den VfB Krieschow

Was im ersten Oberliga-Spiel der Westsachsen gut lief, wo es Verbesserungspotenzial gibt, welchen Wermutstropfen es gab und was Gäste-Coach Robert Koch den Glauchauern mit auf den Weg gibt.

Der VfB Empor Glauchau hat Appetit auf die Oberliga. Das stellten Mannschaft und Verein am Sonntag trotz einer 0:3-Niederlage gegen den VfB Krieschow durchaus unter Beweis. 247 Zuschauer pilgerten in den Sportpark an der Meeraner Straße und übertrafen damit bereits am ersten Spieltag der neuen Saison die Bestmarke aus den Punktspielen der...