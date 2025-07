Fußball-Oberligist VfB Empor Glauchau sagt Testspiel gegen die U 19 des Chemnitzer FC ab

Die Westsachsen treten am Dienstagabend nicht im Sportforum an. Die nächste geplante Partie soll ein Highlight werden.

Nachdem die Oberliga-Fußballer des VfB Empor Glauchau am Freitag beim Benefizturnier in Gedenken an den früh verstorbenen Jugendtrainer Nils Dauer in Heinrichsort teilgenommen hatten, waren die Beine und Köpfe der Westsachsen bereits am Sonntag beim 3:1-Testspielerfolg gegen den Oberlungwitzer SV (Landesklasse West) müde. Aus Gründen der...