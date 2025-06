Fußball-Sachsenklasse: Der Kapitän geht bei Fortschritt Lichtenstein von Bord

Nach einer furiosen Rückrunde muss Trainer Julius Michel in der kommenden Saison im Abwehrverbund umstellen. Wem der scheidende Spielführer künftig eine tragende Rolle in der Defensive zutraut.

Ein paar Tage nach dem Saisonende in der Fußball-Sachsenklasse schaut Julius Michel, Trainer von Fortschritt Lichtenstein, schon wieder nach vorn. Denn er bleibt in Lichtenstein und wird das Team am 15. Juli schon wieder zum Training bitte. Am liebsten hätten er und sein Team wahrscheinlich einfach weitergespielt, denn die Rückrunde der...