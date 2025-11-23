Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Sachsenklasse-Fußballer von Lok Zwickau präsentierten sich am Sonntag torhungrig.
Die Sachsenklasse-Fußballer von Lok Zwickau präsentierten sich am Sonntag torhungrig. Bild: Symbolbild/Sergey Nivens - stock.adobe.com
Die Sachsenklasse-Fußballer von Lok Zwickau präsentierten sich am Sonntag torhungrig.
Die Sachsenklasse-Fußballer von Lok Zwickau präsentierten sich am Sonntag torhungrig. Bild: Symbolbild/Sergey Nivens - stock.adobe.com
Zwickau
Fußball-Sachsenklasse: ESV Lok Zwickau baut Heimserie mit Kantersieg aus
Von Reiner Thümmler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Westsachsen sind zu Hause eine Macht. Am Sonntag bekam dies der Oelsnitzer FC aus dem Erzgebirge zu spüren.

Seine sehr gute Heimbilanz in der Fußball-Sachsenklasse West hat der ESV Lok Zwickau am Sonntag im Sportzentrum Marienthal fortgesetzt. Im siebenten Spiel gelang den zu Hause noch ungeschlagenen Gastgebern gegen den Aufsteiger Oelsnitzer FC der sechste Sieg. Mit 5:0 (2:0) fiel der Erfolg dabei recht klar aus. „In den ersten 20 Minuten sind wir...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.11.2025
2 min.
Rubio macht Hoffnung auf überarbeiteten Friedensplan
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Überraschend positiv zeigt sich US-Außenminister Marco Rubio nach Konsultationen mit Vertretern der Ukraine in Genf. Wie ist der jetzige Stand der Ukraine-Gespräche?
24.11.2025
3 min.
Vertrauter Dodiks gewinnt Wahl in serbischem Teil Bosniens
Sinisa Karan ist ein Vertrauter des bisherigen Präsidenten Milorad Dodik.
Karan wird neuer Präsident der ethnisch vorwiegend serbischen Republika Srpska. Er ist ein Vertrauter von Ex-Präsident Dodik. Dieser war wegen seiner separatistischen Politik abgesetzt worden.
10.11.2025
2 min.
Goldener Treffer fällt in der 95. Minute: ESV Lok Zwickau klettert auf Tabellenplatz 3 der Fußball-Landesklasse
Pascal Hirschmann (am Ball) und die Landesklasse-Fußballer des ESV Lok Zwickau mussten bis zur Nachspielzeit um den Sieg gegen Irfersgrün zittern.
Erst in der Nachspielzeit sicherten sich die Marienthaler am Sonntag den Erfolg gegen Irfersgrün. In der Schlussphase wurde es nicht nur auf dem Platz sehr hektisch.
Reiner Thümmler
02.11.2025
2 min.
Fußball-Landesklasse: Erfolgsserie des ESV Lok Zwickau reißt nach fünf Siegen
Drei Tore in fünf Minuten brachten den ESV Lok Zwickau am Sonntag auf die Verliererstraße.
Trainer Silvio Herbst hatte im Vorfeld vor Gegner Eiche Reichenbrand gewarnt. Am Ende machten die Westsachsen sich am Sonntag das Leben selbst schwer.
Reiner Thümmler
15:00 Uhr
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Triebwagen landet am Bahnhof mit der Nase im Dreck
 5 Bilder
Ein Zug aus Tschechien ist am Samstag in Johanngeorgenstadt auf das falsche Gleis gefahren.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Anstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
09:05 Uhr
3 min.
Bibbern im Erzgebirge: Minus 22 Grad Celsius Sonntagfrüh im kältesten Ort Deutschlands
 9 Bilder
Mit einem Kälterekord für ganz Deutschland meldet sich das Erzgebirge.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
Mehr Artikel