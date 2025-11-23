Fußball-Sachsenklasse: ESV Lok Zwickau baut Heimserie mit Kantersieg aus

Die Westsachsen sind zu Hause eine Macht. Am Sonntag bekam dies der Oelsnitzer FC aus dem Erzgebirge zu spüren.

Seine sehr gute Heimbilanz in der Fußball-Sachsenklasse West hat der ESV Lok Zwickau am Sonntag im Sportzentrum Marienthal fortgesetzt. Im siebenten Spiel gelang den zu Hause noch ungeschlagenen Gastgebern gegen den Aufsteiger Oelsnitzer FC der sechste Sieg. Mit 5:0 (2:0) fiel der Erfolg dabei recht klar aus. „In den ersten 20 Minuten sind wir...