Fußball: Sachsenligist Lok Zwickau erwischt in Taucha denkbar schlechten Start

Zu spät fanden die Westsachsen am Samstag im Auswärtsspiel beim amtierenden Meister in die Partie. Dann kam in Halbzeit 2 auch noch Pech hinzu.

Einen denkbar schlechten Start erwischten die Sachsenliga-Fußballer des ESV Lok Zwickau am Samstag im Auswärtsspiel beim amtierenden Meister SG Taucha. Schon nach 180 Sekunden lagen die Gäste nach einem Treffer von Emilian Jaiel Pohle 0:1 in Rückstand, nach etwas mehr als einer Viertelstunde folgte von Maaz Abdelrahim das 0:2. Nach der Pause...