Fußball-Sachsenpokal: Droht dem VfB Empor Glauchau beim VfB Schöneck akute Stolpergefahr?

Glauchau
Der Oberligist aus Glauchau trifft am Sonntag auf das Team der Stunde der Landesklasse West. Die Vogtländer haben viele Stärken, einen Trainer mit VfB-Empor-Vergangenheit und Verstärkung aus Plauen.
In den vergangenen Spielzeiten hat der VfB Empor Glauchau im Fußball-Sachsenpokal einige Höhepunkte erlebt. Als Außenseiter gerieten die Begegnungen 2023/24 gegen Dynamo Dresden (0:4-Niederlage) sowie 2024/25 gegen den FSV Zwickau (2:1-Sieg) und den FC Erzgebirge Aue (0:3-Niederlage) vor großen Zuschauerkulissen zu Fußball-Festtagen für die...
