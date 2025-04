Fußball: Testspiel zwischen Lok Zwickau und Blau-Gelb Mülsen wird zur kuriosen Nummer

Das punktspielfreie Wochenende nutzte das Landesligateam gemeinsam mit dem Sachsenklasse-Vertreter. Nicht nur der Beginn dürfte lange in Erinnerung bleiben.

Das Testspiel zwischen Fußball-Sachsenligist ESV Lok Zwickau und Landesklasse-Vertreter Blau-Gelb Mülsen am Freitagabend dürften die Beteiligten nicht so schnell vergessen. Beim am Ende klaren 9:2 (6:2)-Erfolg der Zwickauer fielen alleine innerhalb der ersten zehn Minuten schon sechs Tore. In der zweiten Halbzeit gingen dann drei Minuten vor...