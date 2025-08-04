Fußball: Was dem Trainer des ESV Lok Zwickau beim 8:0-Testspielsieg nicht gefiel

Zwickau
Mit der Partie gegen die U 19 des VFC Plauen schließen die Marienthaler am Dienstag ihre Vorbereitung auf die neue Saison ab. Warm geschossen hat sich Lok schon.
Der ESV Lok Zwickau hat sich warm geschossen für die neue Saison in der Fußball-Landesklasse. Am Sonntag hieß es im vorletzten Testspiel gegen die U 19 des VfB Auerbach 8:0 (2:0). Trotzdem war Trainer Silvio Herbst nicht rundum zufrieden. „Wie gegen Neukirchen hat mir die erste Halbzeit nicht gefallen. Trotz des klaren Ergebnisses müssen wir...
