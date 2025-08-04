Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Achtmal traf der ESV Lok Zwickau im Testspiel am Sonntag.
Achtmal traf der ESV Lok Zwickau im Testspiel am Sonntag. Bild: Symbolbild: Pasko Maksim - stock.adobe.com
Achtmal traf der ESV Lok Zwickau im Testspiel am Sonntag.
Achtmal traf der ESV Lok Zwickau im Testspiel am Sonntag. Bild: Symbolbild: Pasko Maksim - stock.adobe.com
Zwickau
Fußball: Was dem Trainer des ESV Lok Zwickau beim 8:0-Testspielsieg nicht gefiel
Von Reiner Thümmler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit der Partie gegen die U 19 des VFC Plauen schließen die Marienthaler am Dienstag ihre Vorbereitung auf die neue Saison ab. Warm geschossen hat sich Lok schon.

Der ESV Lok Zwickau hat sich warm geschossen für die neue Saison in der Fußball-Landesklasse. Am Sonntag hieß es im vorletzten Testspiel gegen die U 19 des VfB Auerbach 8:0 (2:0). Trotzdem war Trainer Silvio Herbst nicht rundum zufrieden. „Wie gegen Neukirchen hat mir die erste Halbzeit nicht gefallen. Trotz des klaren Ergebnisses müssen wir...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
13:42 Uhr
2 min.
Fotograf entdeckt seltenen weißen Fuchs
Das Fell des Fuchses war nicht flauschig genug für einen Polarfuchs.
Ein Naturfotograf macht eine kuriose Entdeckung in der Nähe von München. Um einen Albino-Fuchs handelt es sich bei dem Tier allerdings nicht.
13:43 Uhr
1 min.
Dreifachmord im Westerwald: Was wir wissen – und was nicht
Die Suche am Fundort der Leiche ging auch am Donnerstag weiter.
Eine Familie wird getötet, der Täter flieht. Vier Monate später steht fest: Auch er ist tot. Was bisher bekannt ist.
28.07.2025
2 min.
Fußballer vom ESV Lok Zwickau und Traktor Neukirchen helfen sich gegenseitig aus der Klemme
Yannick Yoldas (am Ball) und die Fußballer des ESV Lok Zwickau sorgten im Test gegen Traktor Neukirchen für klare Verhältnisse.
Die beiden Vereine standen am Wochenende kurzfristig ohne Testspielgegner da. Beim deshalb anberaumten Westsachsenduell trafen zwar Spieler beider Teams, aber nur in ein Tor.
Reiner Thümmler
21.07.2025
1 min.
Fußball: ESV Lok Zwickau setzt sich klar gegen den TSV Crossen durch
Im zweiten Test stand für den ESV Lok Zwickau ein klarer Sieg zu Buche.
Das Testspiel des Sachsenligaabsteigers wurde am Sonntag doch auf eigenem Platz ausgetragen. Der Erfolg hätte am Ende sogar höher ausfallen können.
Reiner Thümmler
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
Mehr Artikel