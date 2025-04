Fußball-Westsachsenliga: Dezimierte Crossener können den Patzer von Spitzenreiter Neukirchen beim Schlusslicht nicht ausnutzen

Das Remis von Traktor gegen Mülsen St. Niclas hätte für mehr Spannung im Meisterrennen sorgen können. Doch Gegner und Personalsituation machten dem TSV einen Strich durch die Rechnung.

Es war die größte Überraschung am Sonntag in der Fußball-Westsachsenliga: Im Duell bei Spitzenreiter Traktor Neukirchen kam Schlusslicht SV Mülsen St. Niclas zum erst dritten Punktgewinn in dieser Saison. Eine Woche nach der deutlichen 0:9-Heimpleite gegen Meerane trotzten die Gäste dem Tabellenführer auf dessen Platz ein 0:0 ab. Bei den...