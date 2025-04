Fußball-Westsachsenliga: Spieler der Woche schnürt Doppelpack für Meeraner SV

Maurice Fromm-Kruschel hat mit zwei Toren zum Rückrundenauftakt in Waldenburg geglänzt. Der 20-Jährige erzählt, warum er sich beim Tabellenachten gerade gut aufgehoben fühlt.

Maurice Fromm-Kruschel konnte am Sonntag für den Meeraner SV gleich zweimal den Ball im Netz der Waldenburger versenken. Damit hatte er wesentlichen Anteil am erfolgreichen Rückrundenauftakt seiner Mannschaft. In der 20. Minute klingelte es zum ersten Mal. Der 20-Jährige fasste sich ein Herz, zog einfach mal aus der Distanz ab und überwand den...