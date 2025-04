Fußball-Westsachsenliga: Spieler der Woche schnürt Dreierpack für den TV Oberfrohna

Louis Walendi hat sich am 19. Spieltag beim 6:2-Auswärtssieg seiner Mannschaft in Werdau als Matchwinner erwiesen. Das Toreschießen liegt dem 21-Jährigen im Blut. Doch nicht nur das macht ihn wertvoll.

Wie der Vater, so der Sohn. Das könnte nicht passender auf Louis Walendi zutreffen. Dem Fußballer des TV Oberfrohna wurde das Stürmen praktisch in die Wiege gelegt. „Mein Vater hat mich zum Fußball gebracht und mich von Anfang an auf meinem Weg begleitet. Bis heute unterstützt er mich, gibt mir Tipps, wie ich mich als Stürmer besser...