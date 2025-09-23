Fußball-Westsachsenliga: Von einem ukrainischen Hinterhof zum Spieler der Woche

Zwickau
Denys Skoromnyi hat nach seinem Sprung von der A-Jugend zur zweiten Männermannschaft des ESV Lok Zwickau nicht viel Eingewöhnungszeit benötigt. Am Sonntag schoss er das Team zum ersten Saisonsieg.
Die Westsachsenliga-Fußballer des ESV Lok Zwickau II haben am vergangenen Sonntag gleich zwei Premieren gefeiert. Beim 3:1-Heimsieg gegen den Aufsteiger SV Hartenstein-Zschocken bejubelten sie zum einen die ersten Zähler der neuen Saison. Zum anderen spielte sich Denys Skoromnyi erstmals richtig in den Mittelpunkt. Der 19-Jährige hatte dabei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.