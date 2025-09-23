Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Denys Skoromnyi ist seit knapp zwei Jahren für den ESV Lok Zwickau aktiv. Sein heutiger Trainer im Herrenbereich Marcel Jagals lud ihn zum Probetraining der Junioren ein.
Denys Skoromnyi ist seit knapp zwei Jahren für den ESV Lok Zwickau aktiv. Sein heutiger Trainer im Herrenbereich Marcel Jagals lud ihn zum Probetraining der Junioren ein. Bild: Verein
Denys Skoromnyi ist seit knapp zwei Jahren für den ESV Lok Zwickau aktiv. Sein heutiger Trainer im Herrenbereich Marcel Jagals lud ihn zum Probetraining der Junioren ein.
Denys Skoromnyi ist seit knapp zwei Jahren für den ESV Lok Zwickau aktiv. Sein heutiger Trainer im Herrenbereich Marcel Jagals lud ihn zum Probetraining der Junioren ein. Bild: Verein
Zwickau
Fußball-Westsachsenliga: Von einem ukrainischen Hinterhof zum Spieler der Woche
Von Philip Meyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Denys Skoromnyi hat nach seinem Sprung von der A-Jugend zur zweiten Männermannschaft des ESV Lok Zwickau nicht viel Eingewöhnungszeit benötigt. Am Sonntag schoss er das Team zum ersten Saisonsieg.

Die Westsachsenliga-Fußballer des ESV Lok Zwickau II haben am vergangenen Sonntag gleich zwei Premieren gefeiert. Beim 3:1-Heimsieg gegen den Aufsteiger SV Hartenstein-Zschocken bejubelten sie zum einen die ersten Zähler der neuen Saison. Zum anderen spielte sich Denys Skoromnyi erstmals richtig in den Mittelpunkt. Der 19-Jährige hatte dabei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
22.09.2025
3 min.
Fußball-Landesklasse: ESV Lok Zwickau belohnt sich nach furiosem Start mit dem zweiten Saisonsieg
Hannes Kretzschmar (rechts) und die Landesklasse-Fußballer des ESV Lok Zwickau überzeugten am Sonntag beim Heimsieg gegen Syrau.
Gleich fünf Tore fielen am Sonntag im ersten Drittel der Partie gegen den SC Syrau. So viele wurden es am Ende in Schöneck im ganzen Spiel nicht, wo Blau-Gelb Mülsen beim Spitzenreiter klar verlor.
Reiner Thümmler, Florian Wißgott
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
19:00 Uhr
4 min.
Fußball-Westsachsenliga: Oberfrohna stellt mit zwei kuriosen Toren die Weichen auf Sieg und Tabellenführung
In der Szene ist der Ebersbrunner Jona Baumann (rechts) zwar vor dem Oberfrohnaer Jannik Schaller am Ball, am Ende behielten die Gäste aber die Oberhand und nahmen die drei Punkte mit aus Ebersbrunn.
Das Spitzenspiel beim Ebersbrunner SV endete mit einem klaren Erfolg für die Gäste. Bei den Hausherren behält der Trainer trotz der Niederlage die Ruhe.
Anika Zimny
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
Mehr Artikel