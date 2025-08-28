Fußball-Westsachsenliga: Warum der „Spieler der Rückrunde 2024/25“ für den SV Planitz so wertvoll ist

Zwickau
Die Ehrung für Tobias Geißler hat den gesamten Verein gefreut. Denn der 40-Jährige spielt auch in der neuen Saison eine wichtige Rolle. Die Auftaktniederlage haut ihn dabei nicht um.
Beim SV Planitz gab es schon vor dem ersten Spiel der neuen Saison in der Fußball-Westsachsenliga jede Menge Beifall von den Rängen. Zum einen wurden vor dem Anpfiff der Partie gegen Traktor Neukirchen am vergangenen Sonntag mit Tobias Fugmann, Frank Walter, Jonny Kressmer und Christian Frenzel vier Spieler aus der ersten Mannschaft...
