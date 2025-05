Fußballer des ESV Lok Zwickau müssen Abstieg aus der Sachsenliga hinnehmen

Nach nur einem Jahr geht es für den Aufsteiger zurück in die Landesklasse. Dabei sah es für die Gäste in Pirna lange gut aus.

Fast 80 Minuten lang sah es am Sonntag so aus, als könnten die Sachsenliga-Fußballer der ESV Lok Zwickau ihre Minimalhoffnung auf den Klassenerhalt aufrecht erhalten. Zu dem Zeitpunkt lagen sie beim VfL Pirna-Copitz 2:1 vorn. In der ersten Halbzeit erzielte Yannik Yoldas in der 24. Minute nach einer Ecke per Kopf das 1:0. In Halbzeit 2 besorgte...