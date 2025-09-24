Fußballmärchen beim SV Planitz: Fan des FSV Zwickau schießt Traumtor gegen seinen Lieblingsverein

Fynn Riedel konnte das Glück nach seinem Volley-Volltreffer gegen den Fußball-Regionalligisten am Dienstagabend kaum fassen. Dank seiner Freundin kann er nun sogar vom „Tor des Monats“ träumen.

„Ich habe immer noch Gänsehaut", sagte Fynn Riedel am Dienstagabend. Da war das Fußball-Benefizspiel des Westsachsenligisten SV Planitz gegen die Regionalliga-Profis des FSV Zwickau längst abgepfiffen. Doch auch zu dem Zeitpunkt redeten nach dem 9:1-Sieg der Gäste alle über den Ehrentreffer der Gastgeber. Denn Fynn Riedel hatte Planitz in...