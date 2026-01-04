Fußballtennis: Beim Turnier in Wilkau-Haßlau führt kein Weg an den Weltmeistern von 2024 vorbei

Beim vierten Turnier des SV Muldental hat sich mit dem Team MMT der Vorjahressieger auch diesmal den Pokal gesichert. Die ärgsten Konkurrenten kamen am Freitag vom VfB Empor Glauchau und FSV Zwickau.

Das Endspiel zu später Stunde war eine klare Angelegenheit: Mit einem 38:9-Erfolg gegen „Die drei Coolsten & Cedric" aus Ebersbrunn sicherte sich das Team MMT am Freitagabend beim vierten Fußballtennisturnier des SV Muldental Wilkau-Haßlau zum dritten Mal in Folge den Pokal. Der Zwickauer Tommy Unger, der mit Michell Limpek und dem...