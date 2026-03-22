Futsal-Bundesliga: Hohenstein-Ernstthal setzt sich mit Niederlage selbst unter Druck

Hohenstein-Ernstthal
Im Viertelfinale der Playoffs um die Deutsche Meisterschaft lief es für HOT 05 Futsal in Bielefeld nicht nach Plan. Eine Entscheidung fällt aber erst zuhause.
Absolut nicht nach Maß verlief für Futsal-Bundesligist HOT 05 Futsal am Samstag der Auftakt ins Playoff-Viertelfinale. Beim MCH Bielefeld, gegen den sich die Hohenstein-Ernstthaler in der Vergangenheit schon mehrfach schwer getan hatten, verloren die Gäste 2:4. In der im Modus „best of three“ ausgetragenen Serie müssen die Westsachsen nun...
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