Futsal: Für HOT 05 zählt im Heimspiel nur ein Sieg

Hohenstein-Ernstthal
Nach der Niederlage im ersten Playoff-Spiel stehen die Hohenstein-Ernstthaler in der Futsal-Bundesliga unter Druck. Außerdem kündigt ein bekannter Kontrahent seinen Rückzug an.
In der Hauptrunde der Futsal-Bundesliga war der MCH Bielefeld zwar nur Siebter, doch davon lässt sich Heiko Fröhlich, Teammanager bei HOT 05 Futsal, nicht täuschen. „Vom Spielerpotenzial her können sie unter die Top Vier kommen. Das war eigentlich schon am Anfang klar“, sagt er über den Kontrahenten, der sich in den Punktspielen sehr...
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