Glauchauern gelingt nur ein Sieg

Sechs Punkte wollten die Kanupolo-Spieler des KSV Glauchau am Wochenende in der letzten Bundesliga-Runde vor den Deutschen Meisterschaften holen. Dieses Ziel wurde in Essen nicht ganz erreicht. "Es sind nur vier Punkte geworden", berichtet Mannschaftskapitän Chris Ziese. Dabei ging es am Samstag gut los: Gegen Duisburg erkämpften...