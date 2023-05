Glauchaus U 16 demonstriert Stärke

Die U-16-KanupoloMannschaft des KSV Glauchau hat am Wochenende durch eine souveräne Leistung den Allbau-Cup in Essen gewonnen. "Das war schon einmal ein Vorgeschmack auf die Leistungsfähigkeit des Teams in dieser Saison. Damit gehören wir zum Favoritenkreis für die Deutsche Meisterschaft im Sommer", sagt Jochen Stets, Vereinschef...