Goldener Treffer fällt in der 95. Minute: ESV Lok Zwickau klettert auf Tabellenplatz 3 der Fußball-Landesklasse

Erst in der Nachspielzeit sicherten sich die Marienthaler am Sonntag den Erfolg gegen Irfersgrün. In der Schlussphase wurde es nicht nur auf dem Platz sehr hektisch.

Lange mussten die Zuschauer am Sonntagnachmittag warten, dann überschlugen sich auf dem Rasenplatz des ESV Lok Zwickau fast die Ereignisse. Am Ende hatten die Gastgeber im ersten Punktspiel gegen den BSV Irfersgrün in der Fußball-Landesklasse das bessere Ende für sich und setzten sich 1:0 (0:0) durch. Die Entscheidung fiel dabei erst in der...