Großer Jubel über den Befreiungsschlag: Fraureuther Handballerinnen gelingt im sechsten Spiel der erste Sieg

Werdau
Lange musste das Verbandsligateam auf die ersten Punkte der neuen Saison warten. Beim HV Grüna wurden deren Gewinn am Ende zu einer großen Zitterpartie.
Die Handballerinnen des HC Fraureuth haben in der Verbandsliga West endlich den Bock umgestoßen: Nach fünf Niederlagen in Folge feierte das Team am Samstag mit dem knappen 31:30 (17:14) beim HV Grüna den ersten Saisonsieg, bei dem es die Gäste aber unnötig spannend machten. Gegen den Aufsteiger führten sie fast die gesamte Spielzeit über,...
