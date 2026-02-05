Hallenfußball: Wie das Jugendturnier von Blau-Weiß Gersdorf auch ohne Goldmedaille zum Erfolg wurde

Die 16. Auflage des Gersdorfer Hallenpokals spiegelte die Entwicklung und Ambitionen des Vereins wieder. Neben vielen Highlights sorgten die C-Juniorinnen für Freude über Edelmetall beim Gastgeber.

Auch wenn letztlich nur eine der 18 möglichen Medaillen beim gastgebenden SSV Blau-Weiß Gersdorf blieb, zogen die Vereinsverantwortlichen nach der diesjährigen Ausgabe des Glückauf-Brauerei-Hallenpokals ein positives Fazit. „Die Resonanz war durchweg positiv, wir haben sehr viele Gratulationen für ein gelungenes Turnier von Trainern und... Auch wenn letztlich nur eine der 18 möglichen Medaillen beim gastgebenden SSV Blau-Weiß Gersdorf blieb, zogen die Vereinsverantwortlichen nach der diesjährigen Ausgabe des Glückauf-Brauerei-Hallenpokals ein positives Fazit. „Die Resonanz war durchweg positiv, wir haben sehr viele Gratulationen für ein gelungenes Turnier von Trainern und...