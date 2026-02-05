MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sportsgeist wird bei den Jüngsten groß geschrieben. Der G-Jugend-Turniersieger Oelsnitzer FC gewann mit 7:2 gegen die Mädchen des SV Heinrichsort/Rödlitz.
Sportsgeist wird bei den Jüngsten groß geschrieben. Der G-Jugend-Turniersieger Oelsnitzer FC gewann mit 7:2 gegen die Mädchen des SV Heinrichsort/Rödlitz. Bild: Andreas Kretschel
Sportsgeist wird bei den Jüngsten groß geschrieben. Der G-Jugend-Turniersieger Oelsnitzer FC gewann mit 7:2 gegen die Mädchen des SV Heinrichsort/Rödlitz.
Sportsgeist wird bei den Jüngsten groß geschrieben. Der G-Jugend-Turniersieger Oelsnitzer FC gewann mit 7:2 gegen die Mädchen des SV Heinrichsort/Rödlitz. Bild: Andreas Kretschel
Zwickau
Hallenfußball: Wie das Jugendturnier von Blau-Weiß Gersdorf auch ohne Goldmedaille zum Erfolg wurde
Von Philip Meyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die 16. Auflage des Gersdorfer Hallenpokals spiegelte die Entwicklung und Ambitionen des Vereins wieder. Neben vielen Highlights sorgten die C-Juniorinnen für Freude über Edelmetall beim Gastgeber.

Auch wenn letztlich nur eine der 18 möglichen Medaillen beim gastgebenden SSV Blau-Weiß Gersdorf blieb, zogen die Vereinsverantwortlichen nach der diesjährigen Ausgabe des Glückauf-Brauerei-Hallenpokals ein positives Fazit. „Die Resonanz war durchweg positiv, wir haben sehr viele Gratulationen für ein gelungenes Turnier von Trainern und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
18.12.2025
1 min.
Gersdorfer laden zum Weihnachts-Schauturnen ein
Am Samstag findet in Gersdorf ein Schauturnen statt.
Die Abteilung der SSV Blau-Weiß feiert mit der Veranstaltung am Samstag ein kleines Jubiläum. Die Parkplätze könnten diesmal knapp werden.
Markus Pfeifer
21.12.2025
3 min.
Gersdorfer Turner heben vor großer Kulisse ab
Als die Herren am Samstag am Hochreck aktiv waren, staunte nicht nur der Gersdorfer Turnnachwuchs.
Das traditionelle Weihnachtsturnen von Blau-Weiß eröffnet den Aktiven die Möglichkeit, vielen Zuschauern ihr Können zu zeigen. Neben Applaus vom Publikum gab es aber auch Anerkennung von einem Fachmann.
Markus Pfeifer
22:48 Uhr
2 min.
Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollar
Amazon schockierte die Börse mit seinen Investitionsplänen.
Tech-Riesen überbieten sich gerade mit gewaltigen Investitionen in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Amazon will auch bei Satelliten und Robotik mitmischen. Das geht ins Geld.
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
Mehr Artikel