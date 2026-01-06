MENÜ
  • Hallenmasters: Was sich die Amateurkicker der Westsachsenauswahl gegen die Profis aus Jena und Chemnitz ausrechnen

Trainer Jens Haprich (rechts) hat zu den beiden Trainingseinheiten der Westsachsenauswahl für das ZEV-Hallenmasters nicht die komplette Mannschaft zur Verfügung. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Hallenmasters: Was sich die Amateurkicker der Westsachsenauswahl gegen die Profis aus Jena und Chemnitz ausrechnen
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor ausverkauftem Haus steigt am Samstag die 21. Auflage des Hallenfußballturniers in Zwickau. Über die Ziele des Außenseiters und die Herangehensweise von Titelverteidiger FSV Zwickau.

Sich kennenlernen, ein Gefühl für die Mitspieler entwickeln und überhaupt erst einmal drei Stunden miteinander kicken – darum geht es Jens Haprich bei der Vorbereitung auf das 21. ZEV-Hallenmasters am Samstag in der ausverkauften Zwickauer Sparkassen-Arena. Zum zweiten Mal trägt der Coach des Kreisoberligisten SV Waldenburg die Verantwortung...
