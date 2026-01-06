Vor ausverkauftem Haus steigt am Samstag die 21. Auflage des Hallenfußballturniers in Zwickau. Über die Ziele des Außenseiters und die Herangehensweise von Titelverteidiger FSV Zwickau.

Sich kennenlernen, ein Gefühl für die Mitspieler entwickeln und überhaupt erst einmal drei Stunden miteinander kicken – darum geht es Jens Haprich bei der Vorbereitung auf das 21. ZEV-Hallenmasters am Samstag in der ausverkauften Zwickauer Sparkassen-Arena. Zum zweiten Mal trägt der Coach des Kreisoberligisten SV Waldenburg die Verantwortung...