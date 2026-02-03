Handball: Fraureuther Verbandsliga-Männer müssen sich mit der Schlusssirene geschlagen geben

Schon mehrfach hatte das Team in dieser Saison das bessere Ende in einer spannenden Endphase für sich. Warum diesmal die Partie gegen Weißenborn verloren ging und wie es bei den Frauen lief.

Nach bereits vier Partien in der laufenden Saison, die mit nur einem Tor Unterschied endeten, machten es die Männer des HC Fraureuth auch am vergangenen Samstag beim Heimspiel gegen Rotation Weißenborn wieder einmal spannend. Zwar zeigten die Westsachsen eine starke Leistung, verloren aber durch Zeitstrafen und zu viele hektische Aktionen immer...