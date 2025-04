Handball: HSG Langenhessen/Crimmitschau kämpft um den Lohn der guten Hinrunde

Seit sechs Spielen wartet das Oberligateam auf den nächsten Sieg. Im Saisonendspurt hat der Aufsteiger den Klassenerhalt aber komplett in der eigenen Hand.

Eine richtige Erklärung hatte Sophie Fritsch nach dem 22:29 nicht für den Auftritt der HSG Langenhessen/Crimmitschau gegen die HSG Neudorf/Döbeln am Samstag. Zum zweiten Mal in Folge blieben die Oberliga-Handballerinnen in eigener Halle ohne Punkte und warten in der Rückrunde weiter auf den zweiten Sieg nach dem Erfolg im Januar gegen...