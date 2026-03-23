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Die Handballer des ZHC Grubenlampe sind seit sechs Spielen ungeschlagen.
Die Handballer des ZHC Grubenlampe sind seit sechs Spielen ungeschlagen. Symbolbild: dariovuksanovic - stock.adobe.com
Die Handballer des ZHC Grubenlampe sind seit sechs Spielen ungeschlagen.
Die Handballer des ZHC Grubenlampe sind seit sechs Spielen ungeschlagen. Symbolbild: dariovuksanovic - stock.adobe.com
Zwickau
Handball, Oberliga: ZHC Grubenlampe baut seine Erfolgsserie denkbar knapp aus
Redakteur
Von Anika Zimny
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Der Erfolg der Zwickauer in Dresden war der sechste Sieg in Folge. Ebenfalls jubeln konnten am Wochenende die Teams aus Langenhessen und Crimmitschau sowie vom BSV Sachsen II.

Trotz schwieriger Ausgangslage haben die Oberliga-Handballer des ZHC Grubenlampe am Samstag ihre Erfolgsserie ausgebaut. Das knappe 28:27 (14:14) beim HSV Dresden war der sechste Sieg in Folge für die Zwickauer, die sich lediglich in der Anfangsphase kurzzeitig einen Drei-Tore-Vorsprung erspielt hatten. Danach agierten beide Teams bis zum Schluss...
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