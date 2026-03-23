Handball, Oberliga: ZHC Grubenlampe baut seine Erfolgsserie denkbar knapp aus

Zwickau
Der Erfolg der Zwickauer in Dresden war der sechste Sieg in Folge. Ebenfalls jubeln konnten am Wochenende die Teams aus Langenhessen und Crimmitschau sowie vom BSV Sachsen II.
Trotz schwieriger Ausgangslage haben die Oberliga-Handballer des ZHC Grubenlampe am Samstag ihre Erfolgsserie ausgebaut. Das knappe 28:27 (14:14) beim HSV Dresden war der sechste Sieg in Folge für die Zwickauer, die sich lediglich in der Anfangsphase kurzzeitig einen Drei-Tore-Vorsprung erspielt hatten. Danach agierten beide Teams bis zum Schluss...
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