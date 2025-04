Handball: HSG Sachsenring bittet in der Regionsoberliga Fortschritt Mittweida zum Tanz

Für die Westsachsen steht ein ganz wichtiges Heimspiel auf dem Programm. Die Frauen des Vereins sind in Roßwein gefordert.

Die Handballer der HSG Sachsenring bestreiten in der Regionsoberliga ein wichtiges Heimspiel. Als Fünfter mit 16:20 Punkten spielen sie gegen den Achten Mittweida (14:22) und würden bei einer Niederlage in der Tabelle ein ganzes Stück abrutschen. In der Hinrunde trennten sich die beiden Teams mit einem 28:28-Remis, nachdem die HSG...