Albert Finkenwirth (am Ball) erzielte neun Tore für den HC Fraureuth. Der Sieg ging jedoch an den HC Glauchau/Meerane II. Bild: Ralf Wendland
Albert Finkenwirth (am Ball) erzielte neun Tore für den HC Fraureuth. Der Sieg ging jedoch an den HC Glauchau/Meerane II. Bild: Ralf Wendland
Werdau
Handball-Krimi beim HC Fraureuth: Tor mit der Schlusssirene lässt Glauchau/Meerane jubeln
Von Monty Gräßler
Das Duell in der Verbandsliga der Männer war nichts für schwache Nerven. Kurz vor Schluss lag das Momentum eigentlich auf Seiten der Hausherren. Am Ende jubelten wie bei den Frauen aber die Gäste.

Richard Kunze hat dem HC Glauchau/Meerane II am Sonntag in letzter Sekunde einen Auswärtssieg in der Handball-Verbandsliga beschert. Er nutzte einen unnötigen Ballverlust des gastgebenden HC Fraureuth, der sich eigentlich vorher in einer Auszeit extra einen Plan fürs Ausspielen der letzten 20 Sekunden zurechtgelegt hatte, mit dem Schlusssignal...
