Mit einem Sieg ist die HSG Langenhessen/Crimmitschau ins Jahr gestartet.
Mit einem Sieg ist die HSG Langenhessen/Crimmitschau ins Jahr gestartet.
Werdau
Handball: Langenhessen/Crimmitschau im Derby klar vorn – BSV Sachsen II in der Warteschleife
Redakteur
Von Anika Zimny
Zum Jahresauftakt in der Oberliga Sachsen war am Wochenende kurzfristig nur ein Team der Region gefordert. Warum die Partie der Zwickauerinnen ausfiel.

Mit einem klaren 34:23-Erfolg sind die Oberliga-Handballerinnen der HSG Langenhessen/Crimmitschau ins neue Jahr gestartet. Gegen den SV 04 Plauen-Oberlosa spielte die Mannschaft von Trainerin Corina Cupcea am Sonntagnachmittag einmal mehr ihre Heimstärke im Koberbachzentrum aus und gewann am Ende klar. Danach sah es in der ersten Halbzeit nicht...
