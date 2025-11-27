Handball: Nur der ZHC Grubenlampe hat in der Oberliga am Wochenende Heimrecht

Zwickau
Jeweils gegen Mannschaften aus dem direkten Tabellenumfeld müssen die Oberligateams aus Westsachsen antreten. Wo und wann gespielt wird.
Einen Konkurrenten aus dem hinteren Tabellenfeld auf Abstand halten, das können die Oberliga-Handballer des ZHC Grubenlampe am Samstag. In der Sporthalle Neuplanitz empfangen sie ab 17 Uhr mit dem HVO Cunewalde eine Mannschaft, die derzeit einen Zähler weniger auf dem Konto hat als die Zwickauer, die derzeit Tabellenfünfter sind und zuletzt...
