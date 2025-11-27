Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Alle Oberligateams aus dem Raum Zwickau und Werdau sind am Wochenende im Einsatz.
Alle Oberligateams aus dem Raum Zwickau und Werdau sind am Wochenende im Einsatz. Bild: Symbolbild: dariovuksanovic - stock.adobe.com
Zwickau
Handball: Nur der ZHC Grubenlampe hat in der Oberliga am Wochenende Heimrecht
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jeweils gegen Mannschaften aus dem direkten Tabellenumfeld müssen die Oberligateams aus Westsachsen antreten. Wo und wann gespielt wird.

Einen Konkurrenten aus dem hinteren Tabellenfeld auf Abstand halten, das können die Oberliga-Handballer des ZHC Grubenlampe am Samstag. In der Sporthalle Neuplanitz empfangen sie ab 17 Uhr mit dem HVO Cunewalde eine Mannschaft, die derzeit einen Zähler weniger auf dem Konto hat als die Zwickauer, die derzeit Tabellenfünfter sind und zuletzt...
10.11.2025
3 min.
Handball-Oberliga: ZHC Grubenlampe kann im wichtigen Kellerduell jubeln
ZHC-Trainer Alex Musteata fand offenbar die richtigen Worte. Am Ende gewannen Kristian Galia und die Zwickauer Handballer das Kellerduell gegen den HSV Dresden.
Lange Zeit sah es im Spiel gegen den HSV Dresden nicht gut aus für die Zwickauer. Die Wende kam zwar spät, aber gerade noch rechtzeitig. Anders sah es bei den beiden Frauenteams der Region aus.
Anika Zimny, Reiner Thümmler
19:05 Uhr
4 min.
Zwickauer Handballerinnen kriegen neue Halle - Aber das Rathaus bezieht verbale Prügel wie selten
Der Zwickauer Stadtrat in der entscheidenden Diskussion. Hinter der Glasscheibe lauschen Nachwuchsspielerinnen, Eltern und Vereinsmitglieder.
Anderthalb Stunden lang werfen Stadträte aller Fraktionen der Zwickauer Stadtverwaltung Verantwortungslosigkeit und Führungsschwäche vor. Der neuen Handballhalle stimmen sie am Ende dann aber doch fast einstimmig zu.
Michael Stellner
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
27.11.2025
2 min.
Fleischerei Kempe schließt nach über 130 Jahren – Insolvenz besiegelt Ende eines Traditionsbetriebs im Erzgebirge
Das war‘s: Für die Fleischerei Kempe gibt es keine Zukunft.
Die Suche nach einem Investor ist gescheitert. Verbindlichkeiten im sechsstelligen Bereich belasten den Betrieb. Die erste Filiale ist bereits dicht gemacht worden.
Thomas Wittig
19:00 Uhr
2 min.
VfB Empor Glauchau: Was im letzten Heimspiel des Kalenderjahres gegen Einheit Wernigerode wichtig ist
Ob Fabio Anger (hinten, im Duell mit Veron Dobruna vom FSV Zwickau im Sachsenpokal-Achtelfinale) seine Zweikampfstärke gegen Wernigerode einbringen kann, ist noch unklar.
Der Fußball-Oberligist will am Sonntag weitere Zähler für den Klassenerhalt einfahren. Was der Trainer erwartet – und warum die Wahl des Platzes keine große Rolle spielen soll.
Torsten Ewers
16:00 Uhr
2 min.
Handball-Oberliga: ZHC Grubenlampe zieht in Dresden nach der Pause davon
Der ZHC Grubenlampe hat sich mit seinem Sieg in Dresden auf Platz 5 der Tabelle der Handball-Oberliga verbessert.
Die Zwickauer Männer haben am Samstag eines ihrer besseren Auswärtsspiele abgeliefert. Der Trainer hob drei Spieler besonders hervor und gab auch zwei A-Jugendlichen Einsatzzeiten.
Reiner Thümmler
Mehr Artikel