Handball: Nur die Anfangsphase gehört bei der HSG Langenhessen/Crimmitschau den Gästen

Den Start ins Heimspiel gegen Bischofswerda verschliefen die Oberliga-Handballerinnen. Danach machten sie aber schnell klar, dass sie in eigener Halle eine Macht sind.

Vier Heimspiele, vier Siege – die Handballerinnen der HSG Langenhessen/Crimmitschau mischen auch deshalb als Tabellenzweiter weiter in der Spitzengruppe der Oberliga mit, weil sich das Team bisher auf seine Heimstärke verlassen kann. In der Mannschaft, die aufgrund beruflicher und familiärer Verpflichtungen der Spielerinnen auswärts nur... Vier Heimspiele, vier Siege – die Handballerinnen der HSG Langenhessen/Crimmitschau mischen auch deshalb als Tabellenzweiter weiter in der Spitzengruppe der Oberliga mit, weil sich das Team bisher auf seine Heimstärke verlassen kann. In der Mannschaft, die aufgrund beruflicher und familiärer Verpflichtungen der Spielerinnen auswärts nur...