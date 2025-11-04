Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Julia Kaden (Mitte) steuerte am Sonntag vier Tore zum Heimsieg der HSG-Handballerinnen gegen Bischofswerda bei.
Julia Kaden (Mitte) steuerte am Sonntag vier Tore zum Heimsieg der HSG-Handballerinnen gegen Bischofswerda bei. Bild: Ralf Wendland
Werdau
Handball: Nur die Anfangsphase gehört bei der HSG Langenhessen/Crimmitschau den Gästen
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Den Start ins Heimspiel gegen Bischofswerda verschliefen die Oberliga-Handballerinnen. Danach machten sie aber schnell klar, dass sie in eigener Halle eine Macht sind.

Vier Heimspiele, vier Siege – die Handballerinnen der HSG Langenhessen/Crimmitschau mischen auch deshalb als Tabellenzweiter weiter in der Spitzengruppe der Oberliga mit, weil sich das Team bisher auf seine Heimstärke verlassen kann. In der Mannschaft, die aufgrund beruflicher und familiärer Verpflichtungen der Spielerinnen auswärts nur...
29.09.2025
3 min.
Handball: Warum die Spielpause für die HSG Langenhessen/Crimmitschau wie gerufen kommt
Trainerin Corina Cupcea hat die Oberliga-Handballerinnen der HSG Langenhessen/Crimmitschau in dieser Saison oft gut auf die Gegner eingestellt.
Mit vier Siegen aus fünf Partien verlief der Saisonauftakt für das Oberligateam fast perfekt. In Euphorie verfällt Trainerin Corina Cupcea trotz Tabellenplatz 2 aber nicht.
Anika Zimny
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
15.09.2025
3 min.
Handball: HSG Langenhessen/Crimmitschau krönt starken Saisonstart mit Derbysieg gegen den BSV Sachsen Zwickau II
In dieser Szene hat Ella Klemm (rechts) zwar Nena Mühlmann gut im Griff, insgesamt aber setzte sich die HSG Langenhessen/Crimmitschau zu oft gegen die Abwehr des BSV II durch.
Die Punkte im Duell gegen ihren Ex-Verein hatte HSG-Trainerin Corina Cupcea nicht erwartet. Warum sie trotzdem nicht in Euphorie verfällt und wie ihre Gegenüber die Partie einschätzt.
Anika Zimny
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
Mehr Artikel