Handball, Verbandsliga: Bleiben Fraureuth und Glauchau/Meerane im Mittelfeld dicht beisammen?

Bei den Männern sind die beiden Teams der Region derzeit auf Augenhöhe. Bei den Frauen ist die Ausgangslage hingegen unterschiedlich.

Für viel Spannung ist am Wochenende für die Handball-Verbandsligateams der Männer aus der Region gesorgt. So geht der HC Fraureuth am Samstag, 17.30 Uhr, im Heimspiel als Sechster gegen den Zehnten Weißenborn als Favorit aufs Feld. Unabhängig vom Ausgang dürfte Fraureuth am Sonntag dann mit Interesse auf die Partie des HC Glauchau/Meerane II...