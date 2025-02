Handball-Verbandsliga: Frauen des HC Glauchau/Meerane holen Punkt gegen Spitzenreiter

Ein Punkt blieb beim Doppelheimspieltag des Vereins gegen Plauen zu Hause. Die Situation der Männer im Abstiegskampf verschärft sich dagegen weiter.

Die Verbandsliga-Handballerinnen des HC Glauchau/Meerane trennten sich am Sonntag mit 23:23 vom SV Plauen-Oberlosa. Nach 14 Spielen bleiben die Westsächsinnen als Fünfter mit 16:12 Punkten in der oberen Tabellenhälfte. Nachdem die Gastgeberinnen in der ersten Hälfte lange führten, ging es mit 14:14 in die Pause. Auch nach Wiederbeginn blieb...