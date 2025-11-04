Handball-Verbandsliga: Frauen des HC Glauchau/Meerane setzen mit Arbeitssieg ihre Erfolgsserie fort

Nach einem hart erkämpften Sieg schnuppert das Team weiter an der Tabellenspitze. Die zweite Männermannschaft verlor hingegen deutlich und trifft nun auf einen besonders schweren Gegner.

Dass die Verbandsliga-Handballerinnen des HC Glauchau/Meerane beim Heimspiel gegen den Leipziger SV Südwest am Wochenende ihre Siegesserie fortsetzen konnten, stand lange auf der Kippe. Nach rund 14 Minuten war zwar eine klare Führung erkennbar – allerdings 8:4 für die Gäste. Viel größer wurde der Vorsprung ab da zwar nicht mehr, viel...