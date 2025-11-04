Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Während sich die Frauen des HC Glauchau/Meerane gegen Leipzig einen Arbeitssieg sicherten, musste sich die zweite Männerauswahl gegen Freiberg geschlagen geben.
Während sich die Frauen des HC Glauchau/Meerane gegen Leipzig einen Arbeitssieg sicherten, musste sich die zweite Männerauswahl gegen Freiberg geschlagen geben. Bild: Symbolbild: dariovuksanovic - stock.adobe.com
Glauchau
Handball-Verbandsliga: Frauen des HC Glauchau/Meerane setzen mit Arbeitssieg ihre Erfolgsserie fort
Von Lukas Strechel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem hart erkämpften Sieg schnuppert das Team weiter an der Tabellenspitze. Die zweite Männermannschaft verlor hingegen deutlich und trifft nun auf einen besonders schweren Gegner.

Dass die Verbandsliga-Handballerinnen des HC Glauchau/Meerane beim Heimspiel gegen den Leipziger SV Südwest am Wochenende ihre Siegesserie fortsetzen konnten, stand lange auf der Kippe. Nach rund 14 Minuten war zwar eine klare Führung erkennbar – allerdings 8:4 für die Gäste. Viel größer wurde der Vorsprung ab da zwar nicht mehr, viel...
